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  3. Ekrem İmamoğlu başkanı olduğu İBB'yi mahkemeye verdi!

Ekrem İmamoğlu başkanı olduğu İBB'yi mahkemeye verdi!

Ekrem İmamoğlu başkanı olduğu İBB'yi mahkemeye verdi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, vetosu sonrası İBB Meclisi'nin yeniden kabul ettiği bazı alanların park, yol ve deprem toplanma alanı olarak plan değişikliği yapılması kararı ile bazı tahsisleri mahkemeye taşıdı.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun, tekrar görüşülmesi için meclise iade ettiği ve yeniden oylanarak kabul edilen kararların ardından avukatı aracılığıyla 24 Ocak'ta İstanbul 3. İdare Mahkemesi'ne başvuruda bulunduğu öğrenildi.

İmamoğlu, mahkemeye meclis tarafından kabul edilen kararların yürütmesinin durdurulması ve iptali için başvururken, İBB Basın Bürosu İmamoğlu'nun, Belediye Başkanı sıfatı ile yasanın kendisine verdiği yetkiyi kullandığını bildirdi.

 - 295 BİN METREKARE YEŞİL ALAN İLAN EDİLMİŞTİ

Ekim ayında yapılan İBB meclis toplantısında yeşil alan ilan edilen Şişli, Kağıthane, Esenler, Başakşehir, Eyüpsultan ve Beşiktaş'ta bulunan 295 bin metrekarelik muhtelif ada ve parseller ile bazı taşınmazların ilçe belediyelerine tahsisi Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun veto etmesinin ardından ocak ayında yeniden Meclis gündemine gelmiş ve tekrar kabul edilmişti.


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