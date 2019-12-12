EKPSS tercih kılavuzu son durum nedir? EKPSS 2019/1 tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?
EKPSS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? sorusu arama motorunda yoğun olarak aranıyor. EKPSS 2019/1 tercihleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Gözler ÖSYM tarafından yayınlanması beklenen EKPSS 2019/1 tercih kılavuzunda. Kamuda memur olarak istihdam edilmek isteyen engelli vatandaşlar EKPSS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte yanıtı..
EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı? sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. Engelli atamalarının tarihiyle ilgili ilk açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan gelmişti. Engelli memur adayları EKPSS 2019/1 tercihleri için ÖSYM tarafından EKPSS tercih kılavuzunun yayınlanmasını bekliyor. Tercihlerin kısa sürede başlaması bekleniyor. EKPSS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? sorusunun yanıtı haberimizde..
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ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK'TAN AÇIKLAMA
Engelli atamalarının tarihiyle ilgili ilk açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan gelmişti. 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde konuşan Selçuk, "Kamu kurum ve kuruluşlarımızdan topladığımız talepler neticesinde aralık ayının son haftasında engelli kardeşlerimizin kamu kurumlarına atanması için bir kura töreni düzenleyeceğiz." ifadesinde bulunmuştu.
EKPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
EKPSS 2019/1 tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizde yer alacak.Tercihlerin alınmasının ardından Aralık ayı sonunda kura işlemlerinin gerçekleştirilmesi bekleniyor.
ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI NEDİR?
"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol” hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan, EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.