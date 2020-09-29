Ekonomide yol haritası açıklandı... Meteoroloji uyardı: 10 derece birden düşecek Türkiye'den dünyaya dikkat çeken Azerbaycan mesajı... Ve daha fazlası Bir Dakikada Gündem'de

"Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız"

"KÖKÜNDEN ÇÖZMEK İSTİYORUZ"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız. Artık bu meseleyi kökünden çözmek istiyoruz" dedi.

Türkiye'nin ekonomideki yol haritası açıklandı

3 ANA TEMA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yeni Ekonomi Programı'nın bu yılki ana temalarını; 'Yeni Dengelenme', 'Yeni Normal' ve 'Yeni Ekonomi' olarak belirledik." dedi.

NATO'da 6.toplantı bugün

AKDENİZ KRİZİ MASADA

Türkiye ve Yunanistan bir kez daha NATO’da masaya oturuyor. Askeri heyetler bugün altıncı kez bir araya gelecek.

İstanbul'da şiddetli yağmur ve dolu yağışı

10 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

İstanbul'da kuvvetli yağış bazı ilçelerde sele sebep oldu. Yarın da karayelin etkisi ile sıcaklıkların 10 derece düşeceği belirtildi.

Kırmızı kategoriye bir çizik daha atıldı

EL KAİDELİ TERÖRİST YAKALANDI

Kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı İslom Saydalimov, Hudut birliklerimiz tarafından Hatay'ın Altınözü ilçesinde eşi ve 3 çocuğu ile birlikte yakalanarak Babatorun Jandarma Karakoluna teslim edildi.

ABD başkanlık seçimlerinde geri sayım başladı

YENİ BAŞKAN KİM OLACAK?

ABD'de büyük gün geldi. Başkanlık seçimi öncesi, Cumhuriyetçi ve Demokrat adaylar ilk kez canlı yayında karşı karşıya gelecek.