Günün öne çıkan başlıkları | 18 Kasım 2020

Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar

"HEDEFİMİZ TEK HANELİ ENFLASYON"

Ekonomi Şurası'nda konuşan Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar geldi. Erdoğan, "Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz lazım. Hedefimiz bir an önce tek haneli enflasyon rakamlarına ulaşmaktır." dedi.

Halil Sezai'nin gerekçeli kararı açıklandı

1 YIL 11 AY 17 GÜN HAPİS CEZASI

Mahkeme Halil Sezai'ye verilen 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasının gerekçeli kararını açıkladı. Kararda,hapis cezası hakkındaki hükmün ertelenmediği, cezanın para cezasına çevrilmediği belirtildi.

Trump'a mahkemeden kötü haber

İDDİALAR REDDEDİLDİ

Pensilvanya Yüksek Mahkemesi, Trump ekibinin seçimlerde "usulsüzlük" iddiasıyla açtığı davayı reddetti.

Tarım Bakanlığı'ndan çiftçiye destek müjdesi

BAKANLIK DUYURDU

Bitkisel üretimde biyolojik ve biyoteknik mücadele yapan çiftçiye 520 TL destek ödemesi yapılacak.

THY'den kısıtlama açıklaması

BİLETİ OLANLAR NE YAPACAK?

Türk Hava Yolları'ndan hafta sonları kısıtlama saatleriyle ilgili yeni açıklama geldi. Açıklamada, hafta sonları kısıtlama saatleri biletleri olan yolcuların belgeleriyle seyahat edebileceği bildirildi.

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

3 ASKER ÖLDÜ

Suriye yönetimi İsrail'in başkent Şam'da bir hava saldırısı düzenlediğini aktardı. Saldırıda üç askerin öldüğü belirtildi.

SPOR GÜNDEMİ

Milli takımımız, Macaristan deplasmanında

KRİTİK SINAV

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Macaristan ile oynanacak UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 6. ve son maçıyla Ay-Yıldızlı ekibin başında 70. sınavına çıkacak.

Nihat Özdemir'den AKŞAM’a özel açıklamalar

EN İYİ ANLAŞMA

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayıncı kuruluşla TFF'nin anlaştığı müjdesini verdi. TFF Başkanı Nihat Özdemir ise, "Olabilecek en iyi anlaşmayı yaptık." açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe'de 2. Merih vakası

EYVAH KAÇIYOR!

Fenerbahçe'yle mukavelesi sezon sonunda bitecek olan Ömer Faruk Beyaz’a Almanya'nın Borussia Dortmund ve Schalke 04 kulüpleri talip oldu. İki dev, temaslarına şimdiden başladı.

Sergen Yalçın'dan Tümer Metin'e çok sert cevap

"YAKIŞTIRAMADIM"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Efsane olduğu için takımın başına getirildi" diyen Tümer Metin'e cevap verdi. Yalçın, "Belden aşağı vurdu, Tümer'e yakıştıramadım" dedi.

Fenerbahçe ve Galatasaray bu kez Kenan Karaman için karşı karşıya

SIKI TAKİP

Sezon başında Mert Hakan Yandaş'ı ezeli rakibi Galatasaray'ın elinden kapan Fenerbahçe, bu kez milli yıldız Kenan Karaman için harekete geçecek.

MAGAZİN GÜNDEMİ

Ünlü oyuncu Ezgi Mola hamile mi?

BOMBA İDDİA

Masumlar Apartmanı dizisiyle gündemde olan oyuncu Ezgi Mola'nın, uzun süredir aşk yaşadığı Mustafa Aksakallı ile nikah masasına oturmaya hazırlandığı iddia edildi.

Babasının cenazesine neden katılmadı?

BURAK DENİZ AÇIKLADI

Geçtiğimiz günlerde babası Teoman Deniz'i kaybeden oyuncu Burak Deniz, 'cenaze törenine katılmadı' haberlerine açıklık getirdi. Deniz, İzmit'teki cenaze törenine yetişemediğini söyledi.

Ünlü isimden aşıya 1 milyon dolar bağış

GRAMMY ÖDÜLLÜ ŞARKICI

Yedi Grammy ödüllü ünlü şarkıcı Dolly Parton, ABD'de yapılan corona virüs aşı çalışmalarına 1 milyon dolar bağışta bulundu.

Özcan Deniz: Korkma oğlum!

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Özcan Deniz ve eski eşi arasında yaşanan ev tartışmasında tansiyon yükseldi. Ünlü şarkıcı sessizliğini bozdu. Sosyal medyadan oğluna mesaj gönderdi: Korkma oğlum, baban elinden geleni yapacak.

George Clooney'den şaşırtan itiraf

"14 MİLYON DOLAR DAĞITTIM"

Usta oyuncu George Clooney, ünlü olmadan önce kendisine yardım eden 14 arkadaşına 1'er milyon dolar verdiğini doğruladı.