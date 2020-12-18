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  • Ekmek üzerinden siyaset! Türkiye Fırıncılar Federasyonu İBB'ye tepki gösterdi
18 Aralık 2020 Cuma 11:47 | Son Güncelleme:

Ekmek üzerinden siyaset! Türkiye Fırıncılar Federasyonu İBB'ye tepki gösterdi

Ekmek üzerinden siyaset! Türkiye Fırıncılar Federasyonu İBB'ye tepki gösterdi

Türkiye Fırıncılar Federasyonu'ndan İBB'nin halk ekmek büfesi açma talebine tepki gecikmedi. Ekmek üzerinden yapılan siyaseti eleştiren Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, "Bugün, 'hizmet üreteceğim' diye göreve gelenlerin, esnaflık yapması tamamen yanlış bir uygulamadır." ifadelerini kullandı.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin meclise taşıdığı 142 yeni ekmek büfesi açma talebine sert bir çıkış yaptı. Mevcut durumda 500'e yakın sayıda büfe olduğunu dile getiren Balcı, esnafa karşı haksız rekabet oluştuğunu belirtti.

Ekmek üzerinden siyaset yapan İBB'nin, "hizmet" görevini askıya aldığını vurgulayan Balcı, "Unutulmamalı ki bu tür siyasetler, 1990'ların Türkiye'sinde geçerliydi. Bugün, 'hizmet üreteceğim' diye göreve gelenlerin, esnaflık yapması tamamen yanlış bir uygulamadır." değerlendirmesinde bulundu.

"HİZMETİ ÖNCELİK OLARAK GÜNDEMİNİZE ALIN"

Balcı, Belediye tarafından su ve ulaşım gibi hizmetlere yapılan zammı da anımsatırken, 142 ilave ekmek büfesi açılması çabasının hizmet olarak adlandırılamayacağını aktardı ve şunları kaydetti:

"İyisi mi siz belediyenin asıl işi olan hizmeti öncelik olarak gündeminize alın, biz de esnaflığın gereği olarak ekmeği nasıl kaliteli ve hesaplı çıkarabiliriz ona bakalım."
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