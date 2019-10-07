Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,714
  • 6,2763
  • 276.006
  • 103464
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Ekimde yoğun diplomasi

Ekimde yoğun diplomasi

Ekimde yoğun diplomasi

Başkan Erdoğan’ın, bugün Sırbistan ziyaretiyle başlayacağı ekim ayı diplomasi mesaisinde önemli başlıkları ele alması bekleniyor.

Osman Nuri CERİT / ANKARA  

Erdoğan Türkçe konuşan ülkelerin liderleriyle bir araya gelecek, Japon İmparatoru’nun taç giyme törenine katılacak, Pakistan ile Hindistan arasında yaşanan sorunların aşılması için çaba gösterecek. 

OTOYOL AÇACAK 

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic tarafından karşılanacak olan Erdoğan, Sırbistan-Türkiye İş Forumu’nda işadamlarına “iki ülke arasında ticaretin geliştirilmesi” çağrısı yapacak. Başkan Erdoğan bir Türk firması tarafından yapılan Belgrad-Saraybosna Otoyolu’nun temel atma törenine de katılacak. 

TÜRKLER BULUŞUYOR 

Erdoğan, 14-15 Ekim tarihlerinde ise Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenecek Türkçe Konuşan Ülkeler Konseyi 7’nci Zirvesi’ne katılacak. Türk Konseyi’nin kuruluşunun 10. yıldönümü burada düzenlenen etkinlikte kutlanacak. 

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Eser Yenenler baba oldu
Kardashianlar eskilerini  internetten satıyor 
Miray Daner'den Kubilay Aka sorusuna yanıt
'Yaşadıklarım çok ağır dua edin'
Aleyna Tilki Türkiye'den ayrıldı! Bundan sonra orada yaşayacak...
<p>Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı’nın yeni test g

Selçuk Bayraktar, Akıncı’nın Yeni Test Görüntülerini Yayınladı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yeşilçam’ın en bilinen isimlerinden Yadigar Ejder’in dramatik hayatı…

Yeşilçam’ın en bilinen isimlerinden Yadigar Ejder’in dramatik hayatı…