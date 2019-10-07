Ekimde yoğun diplomasi

Osman Nuri CERİT / ANKARA

Erdoğan Türkçe konuşan ülkelerin liderleriyle bir araya gelecek, Japon İmparatoru’nun taç giyme törenine katılacak, Pakistan ile Hindistan arasında yaşanan sorunların aşılması için çaba gösterecek.

OTOYOL AÇACAK

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic tarafından karşılanacak olan Erdoğan, Sırbistan-Türkiye İş Forumu’nda işadamlarına “iki ülke arasında ticaretin geliştirilmesi” çağrısı yapacak. Başkan Erdoğan bir Türk firması tarafından yapılan Belgrad-Saraybosna Otoyolu’nun temel atma törenine de katılacak.

TÜRKLER BULUŞUYOR

Erdoğan, 14-15 Ekim tarihlerinde ise Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenecek Türkçe Konuşan Ülkeler Konseyi 7’nci Zirvesi’ne katılacak. Türk Konseyi’nin kuruluşunun 10. yıldönümü burada düzenlenen etkinlikte kutlanacak.