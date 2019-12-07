Ehliyet yenilemeyenler son günü merak ediyor! Sürücü belgesi yenileme son tarih nedir? İşte yanıtı..

Ehliyet yenileme son günü arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Yenileme süresinin 2020 yılında sona ereceği bilgisinin yayılması vatandaşları telaşlandırdı ve birçok vatandaş Nüfus Müdürlükleri'ne akın etti. Sürücü belgesi, Türkiye Cumhuriyeti kimliği ve pasaportlarında yenileme işlemi 2017 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe girdi. 2020 yılına kısa bir süre kala Sürücü belgesi yenileme son tarih nedir? merak ediliyor. İşte yanıtı..

SÜRÜCÜ BELGESİ YENİLEME SON GÜN NE ZAMAN?

İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı düzenlemeyle kimlik kartları, ehliyet ve pasaport ile ilgili değişiklik kararı, 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girdi. Kimliklerini hâlâ yenilemeyenler 2023'e kadar, ehliyet için de 2020'nin sonuna kadar süreniz var.

EHLİYET YENİLEME RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Yeni çipli ehliyete geçmek için tanınan süre 31 Aralık 2020'de doluyor. Ehliyeti yenilemek için de yine kimlik kartında olduğu gibi bir süreç izleniyor. Yani 'randevu.nvi.gov.tr' internet adresi üzerinden ya da Alo 199 numaralı çağrı merkezinden randevu alınıyor.

EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER

Aşağıda belirtilmiş olan ve ehliyet yenileme için gerekli olan belgeler, ayrıca eski tip sürücü belgesini yenisi ile değiştirmek isteyenler, kimlik bilgilerinde değişim nedeniyle değiştirmek isteyenler, yıpranma nedeniyle değiştirmek isteyenler ve kayıp çalıntı nedeniyle değiştirmek isteyenler için de geçerlidir.

Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı - Yeni Kimlik Kartı ya da Pasaport)

Eski sürücü belgeniz (eski ehliyetiniz)

Yeni çıkarılmış Sürücü Sağlık Raporu

Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı makbuzu

2 adet biyometrik fotoğraf

Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

Adli Sicil Belgesi (Adliyeden alınacak olup Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

Ayrıca Nüfus Müdürlüğünde vereceğiniz parmak izi

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ 2019 NE KADAR?

Eski tip ehliyet belgelerini çipli olarak yenileme ücreti Polis Vakfı Ücreti 2 TL + Değerli Kağıt Bedeli 13 TL = 15 TL’dir.

Eski tip ehliyetlerini kaybeden ya da çaldıranların yeni ehliyet çıkarma ücreti: Polis Vakfı Ücreti 2 TL + Değerli Kağıt Bedeli 13 TL = 15 TL’dir

2019 yeni tip ehliyet belgesini herhangi bir sebepten dolayı yenileme ücreti Polis Vakfı Ücreti: 30 TL + Değerli Kağıt Bedeli: 166 TL = 196 TL

Not: Yeni döneme ait çipli sürücü belgesini herhangi bir sebeple yenilemek isteyenlerin yani soyadı değişikliği, yıpranma, kayıp, çalıntı, vs. gibi işlemler için ödeyecekleri ücretlerdir. Toplamda 196 TL'dir.