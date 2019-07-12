Ehliyet yenileme belgeleri nelerdir? hala yenilemeye yapmayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ehliyeti yenilemek için de yine kimlik kartındaki gibi bir süreç izleniyor. Öncelikle randevu almak gerekiyor.Randevuya gününde gidilmezse sistem yeni randevu almayı 1 ay engelliyor. Ehliyet yenilemek için müracaat etmek isteyenler Ehliyet yenileme belgeleri nelerdir? Ehliyet son yenileme tarihi ne zaman? diye merak ediyorsanız işte yanıtı..

EHLİYET SON YENİLEME TARİHİ NE ZAMAN?

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada vatandaşların kimlik kartlarını 2023 yılına kadar, ehliyet belgesini ise 2020 yılına kadar değiştirmesi konusunda uyarıda bulunuldu.

EHLİYET YENİLEME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2019 yılında ehliyetini değiştirerek yeni tip ehliye almak isteyen vatandaşların öncelikle randevu.nvi. gov.tr internet adresi üzerinden ya da Alo 199 numaralı çağrı merkezinden randevu alınması gerekiyor.

Randevunuza gününde gitmezseniz sistem yeni randevu almanızı 1 ay engelliyor. Randevu günü gidemeyecekseniz, almış olduğunuz randevuyu en az yarım saat önce iptal etmeniz gerekiyor.

EHLİYET YENİLEME BELGELERİ NELERDİR?

Ehliyetinizi yenilemek için bazı belgeler gereklidir. Bu belgeler şu şekildedir,

– Eski ehliyet belgeniz

– Kimlik Belgeniz (Nüfus Cüzdanı – Yeni Kimlik Kartı yada Pasaport)

– Sürücü olur sağlık raporu,

– 2 adet biyometrik fotoğraf,

– Nüfus Müdürlüğünde vereceğiniz parmak izi,

– Sürücü belgesi yenileme harcı ücreti + Vakıf Bedeli

– Kan grubunu belirleyen belge (Beyan etmenizde yeterlidir).



EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

2019 eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyenler;

– Polis Vakfı Ücreti 2 TL + Değerli Kağıt Bedeli 13 TL = 15 TL

2019 eski tip sürücü belgesini kaybeden yada çaldıranlar;

– Polis Vakfı Ücreti 2 TL + Değerli Kağıt Bedeli 13 TL = 15 TL

2019 yeni tip sürücü belgesini yenilemek isteyenler;

– Polis Vakfı Ücreti : 30 TL + Değerli Kağıt Bedeli : 166 TL = 196 TL ödeme yapacak.