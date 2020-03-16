Ehliyet sınavı ertelendi mi? Ehliyet sınav tarihleri 2020 haberimizde

Ehliyet sınav tarihleri 2020 yoğun olarak araştırılıyor. Ülkemizde corona virüse yönelik alınan önlemlere bir yenisi daha eklendi. Son dakika haberine göre, Milli Eğitim Bakanı Selçuk, mart sonuna kadarki tüm sürücü kursu sınavlarının ertelendiğini bildirdi. Adaylar sınavlar ile ilgili süreç hakkında araştırma yapmaya başladı. Ehliyet sınavı ne zamana kadar ertelendi? sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor.

Ehliyet sınavı ertelendi mi?

EHLİYET SINAVI ERTELENDİ

Mart sonuna kadar yapılacak ehliyet sınavları ertelendi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mart sonuna kadarki Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavlarının (MTSKS) ertelendiğini açıkladı.

Selçuk bu kapsamda, elektronik ortamda yapılanlar dahil ehliyet sınavları ve direksiyon sınavlarının yer aldığını ifade etti.

2020/MTSK E-SINAVI

Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavı (2020/MTSK e-Sınavı) 81 ilde haftanın 7 (yedi) günü e-sınav salonlarında randevulu sistemle gerçekleştiriliyor.