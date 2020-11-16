EGM'den Kur'an-ı Kerim yırtan kişi hakkında açıklama: Ülkemize iade süreci takip edilmektedir
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyada dini değerleri aşağılayıp Kur'an-ı Kerim'i yırtan İ.A.'nın, firari olarak bulunduğu Rusya'dan Türkiye'ye iadesi için işlem başlatıldığını açıkladı.
Sosyal medyadaki paylaşımında Kur'an-ı Kerim yırtan kişinin 11 suç kaydıyla aranan bir firari olduğunun saptandığı, Rusya'da yaşadığının belirlendiği ve yakalanıp iade edilmesi için yasal girişimlerde bulunulduğu bildirildi.
AA'nın aktardığı habere göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, bugün sosyal medyada gündeme gelen bir videoda, dini değerleri alenen aşağılayan ve Kur'an-ı Kerim'i yırtan şahsın görülmesi üzerine tespit çalışması yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Videodaki şahsın İ.A. olduğu, çeşitli suçlardan 11 kaydının bulunduğu, firari olarak Rusya'da ikamet ettiği anlaşılmıştır. Şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup ülkemize iade süreci takip edilmektedir." bilgisine yer verildi.
Sosyal medyada #İbrahimAtabeyTutuklansın etiketiyle gündeme gelen ve dini değerleri alenen aşağılayan şahıs ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) November 16, 2020
Ayrıntılı bilgi için; https://t.co/o7tooKoTrl pic.twitter.com/Qta6mYiwgB