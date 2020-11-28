EGM'den koronavirüs genelgesi açıklaması: Paylaşılan belgeler sahtedir

Emniyet Genel Müdürlüğü, koronavirüsle mücadele hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile yalan içerikli siteler hakkında paylaşımda bulundu.

Emniyet paylaşımında, "Bazı sosyal medya platformlarında 'Genelge' başlığı ile paylaşılan belgeler sahtedir. Covid-19 tedbirleri ile alaka alınacak tüm tedbirler Resmi Kanallar vasıtasıyla duyurulur. Bu tür kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar etmeyiniz." ifadelerini kullandı.