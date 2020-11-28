28 Kasım 2020 Cumartesi 22:05 | Son Güncelleme:
EGM'den koronavirüs genelgesi açıklaması: Paylaşılan belgeler sahtedir
Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabı Twitter'dan koronavirüs genelgesinde yalan içerik hakkında açıklamada bulundu. Emniyet, "Bazı sosyal medya platformlarında 'Genelge' başlığı ile paylaşılan belgeler sahtedir." ifadeleri kullanıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, koronavirüsle mücadele hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile yalan içerikli siteler hakkında paylaşımda bulundu.
Emniyet paylaşımında, "Bazı sosyal medya platformlarında 'Genelge' başlığı ile paylaşılan belgeler sahtedir. Covid-19 tedbirleri ile alaka alınacak tüm tedbirler Resmi Kanallar vasıtasıyla duyurulur. Bu tür kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar etmeyiniz." ifadelerini kullandı.
Bazı sosyal medya platformlarında 'Genelge' başlığı ile paylaşılan belgeler SAHTEDİR.— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) November 28, 2020
Covid-19 tedbirleri ile alaka alınacak tüm tedbirler Resmi Kanallar vasıtasıyla duyurulur.
Bu tür kaynağı belli olmayan SAHTE BELGELERE itibar etmeyiniz. pic.twitter.com/MjnyyjXd2z