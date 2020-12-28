EGM'den evsize kesilen ceza için özür: 'Hakkını helal et kardeşim'

Sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Antalya’da gerçekleştirilen denetimde polis, yatacak yerinin olmadığını belirten Ali Çiftçi’ye 3 bin 150 lira ceza kesti.

Haftasonu kısıtlamasında kontrol yapan polis, “Gidecek yerim yok” diyen Ali Çiftçi adlı vatandaşa idari para cezası kesti. Sosyal medyada tepkiye neden olan görüntüler sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü özür mesajı yayınladı.



Emniyet Genel Müdürlüğü, yaptığı açıklamada, “Polisimiz burada görevini yapıyor. Ancak bu olayın içeriğine göre davranmamız lazım geldiğini kabul ediyoruz. Ali Çiftçi’yi bulduk. Gerekli desteği ve barınmasını sağladık, helalleştik... Ankara’ya gönderdik. Polis arkadaşımız da üzgün. Düzeltir, özür dileriz” denildi.

Kapalı bir dükkanın önünde uyurken bulunan Ali Çiftçi, memleketi Ankara’ya gönderildi.

