Viyana saldırısını gerçekleştiren teröristin daha önce Türkiye'den sınır dışı edildiği ortaya çıktı
Viyana saldırısını gerçekleştiren teröristin Türkiye'den sınır dışı edildiği ortaya çıktı.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM)'nden yapılan yazılı açıklamada Viyana'da saldırı gerçekleştiren teröristin sınır dışı edildiği bilgisi kamuoyu ile paylaşıldı.
EGM, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 4 kişinin öldüğü, 15 kişinin de yaralandığı terör saldırısını gerçekleştiren DEAŞ'lı terörist Kujtim Fejzulaı'nın; 18 Eylül 2018'de Hatay'da yakalanarak, 10 Ocak 2019'da Avusturya'ya sınır dışı edildiğini açıkladı.
EGM'den yapılan yazılı açıklamada, konunun genel hatları hatırlatılarak şu ifadeler kullanıldı:
"Eylemci şahısla ilgili yapılan tetkikte;
-01.09.2018 günü Avusturya/Viyana’dan, İstanbul Atatürk Havalimanı’na gelerek ülkemize giriş yaptığı,
-Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele birimlerinin çalışmaları sonucu şahsın DEAŞ terör örgütüne katılmak amacıyla Suriye’ye geçeceğine ilişkin elde edilen bilgiler doğrultusunda 18.09.2018 günü Hatay’da yakalanarak gözaltına alındığı,
-19.09.2018 günü sevk edildiği adli makamlarca sınır dışı edilmek üzere Hatay Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildiği,
-10.01.2019’da Avusturya’ya sınır dışı edildiği,
-Şahsın örgütsel durumu ve girişimleri hakkındaki bilgilerin Avusturya makamları ile paylaşıldığı tespit edildi.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."