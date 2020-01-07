EGM görüntüleri yayınladı! CHP'li vekilin yalanı böyle ortaya çıktı

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, bir video paylaşarak Kayseri'de bir vatandaşın polisler tarafından dövüldüğünü ileri sürmüştü.

Yalım'ın paylaştığı videoda öfkeli bir vatandaşın, bir başka kişinin polis tarafından dövüldüğüne ilişkin polislere tepki göstermesi duyuluyordu. Ancak polis görüntülerini kaydeden bu kişiye herhangi bir tepki göstermiyor, zor kullanmıyor ve sadece araca binmesini sağlıyordu.

MOBESE GÖRÜNTÜLERİYLE YALANLANDI

Özkan Yalım'ın bu iddiası Emniyet Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı video ile çürütüldü. Görüntülerde kamyon sürücüsü olduğu anlaşılan bir kişi önce polisle konuşuyor. Daha sonra da kaldırıma gidip uzanırken görülüyor. Yanına giden polisler ise ona herhangi bir tepki göstermiyor. Hatta bir polis kalkmasına yardım etmek için elini uzatıyor. Şahıs ise yere yatmakta ısrar ediyor bu sırada. Polislerin bu süreçte şahsı ikna etme çabasından başka hiçbir tavrı ise kameraya yansımıyor..

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA GELDİ

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın organlarında, 'Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Metro kavşağında bir grup polis, kamyoncuyu yol ortasında darp etti' şeklinde haberlerin yer aldığı belirtildi. Söz konusu bölgede kamyon ve TIR sürücüleri tarafından, 'dijital takograf' uygulamasına karşı protesto düzenlendiği hatırlatılarak, şöyle denildi:

"Protestoya katılan bir kamyon sürücüsünün aracını durdurup, aracından çıkarak yola yatmak suretiyle yolu trafiğe kapatmak istemesi üzerine trafik görevlilerimiz tarafından şahsa kesinlikle herhangi bir hakaret, darp ve şiddet eyleminde bulunulmamıştır. Şahıs ikna edildikten sonra hastaneye götürülmüş, hastanede düzenlenen sağlık raporunda da kesinlikle darp, cebir vs. söz konusu olmadığı görülmüştür. Yayınlanan görüntülerle ilgili olarak yapılan incelemede, kesinlikle görüntülerin basında yer aldığı şekilde olmadığı yer almaktadır. Kamuoyunda görevini usulüne uygun olarak yerine getiren polislerimizin darp uyguladığı yönünde algı oluşturmaya çalışanlar hakkında Kayseri Valiliğimizce hukuki süreç başlatılmıştır."

Yere yatan sürücüyü trafik polislerinin ikna etmesine ilişkin mobese kameralarına yansıyan görüntüler ile olaya ilişkin cep telefonu ile çekilen görüntüler de Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından paylaşıldı.