Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,0859
  • 7,6964
  • 388.026
  • 97845.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. EGM, Anneler Günü'ne özel video klip yayınladı

EGM, Anneler Günü'ne özel video klip yayınladı

EGM, Anneler Günü'ne özel video klip yayınladı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya hesabından Anneler Günü'ne özel bir video klip paylaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından Anneler Günü’ne özel bir video klip paylaştı. 

İHA'nın aktardığı habere göre, klipte şehit ve gazi annelerine yer verdi. EGM paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi:

“Karşılıksız sevgileri ve fedakârlıklarıyla her zaman baş tacımız olan ve haklarını hiçbir şekilde ödeyemeyeceğimiz başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere tüm annelerin ‘Anneler Günü’ kutlu olsun”

Vali Yerlikaya'dan Atilla İlhan şiiriyle Erguvan Mevsimi paylaşımı

Vali Yerlikaya'dan Atilla İlhan şiiriyle Erguvan Mevsimi paylaşımı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi'nde hummalı çalışma görüntülendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancaktepe Hastanesi'nde incelemelerde bulundu