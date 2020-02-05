Eğitime kar engeli! Bu illerde yarın okullar tatil

ŞIRNAK

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Beşağaç, Bölücek, Güneyyaka köylerinde aşırı kar yağışı ve tipi nedeniyle okullar bir günlük tatil edildi.

Kato Dağı eteklerinde bulunan yüksek rakımlı köylerde eğitime bir gün ara verildi. Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, ilçeye bağlı 3 köyde aşırı kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiğini söyledi.

Kaymakam Pendik, "İlçemizde yoğun kar yağışı tipi ve çığ tehlikesi olduğundan dolayı 3 köyümüzdeki okullar 5 Şubat 2020 tarihinde tatil edilmiştir" dedi.

SİİRT

Siirt'in Pervari ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarıl tatil edildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Pervari kent merkezi ve köylerde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların bir gün süreyle tatil edildiği, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamilelerin de idari izinli sayılacağını ifade edildi.

DİYARBAKIR

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verilecek.

Kulp ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar yağışının sürdüğü ilçe merkezi ve ilçeye bağlı bütün köylerde yarın okullar bir gün tatil edildi.

SİVAS

Sivas'ın İmranlı ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

İmranlı Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar yağışının devam ettiği belirtildi.

Kar nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceği ifade edilen açıklamada, ilçe genelindeki tüm okulların bugün tatil edildiği bildirildi.

Bu arada Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar yağışı dolayısıyla 202 köye ulaşım sağlanamıyor.

Öte yandan Sivas Nuri Demirağ Havalimanı yetkililerinden alınan bilgiye göre, sabah ve öğle saatlerinde yapılması planlanan TK 2658 sefer sayılı İstanbul-Sivas ve TK 2659 sefer sayılı Sivas-İstanbul seferleri, yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle karşılıklı kaldırıldı.

Şanlıurfa'dan kalkan ve Suudi Arabistan'a gidecek umre yolcularını taşıyacak FRE 9154 sefer sayılı uçak, hava muhalefeti nedeniyle Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na iniş yapamayınca Kayseri'ye yönlendirildi.

VAN

Van'da kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle yarın il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

BİNGÖL

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı nedeniyle tüm okullarda eğitime yarın ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçe ve bağlı köylerde tüm okullar, yarın tatil edildi.

İlçede, bugün de okullar tatil edilmişti.

AĞRI

Ağrı'da yoğun kar yağışı sebebiyle il merkezine bağlı olanların yanı sıra Tutak, Diyadin ve Taşlıçay ilçelerine bağlı taşımalı eğitim yapılan köy okulları ile Patnos'ta yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte etkisini sürdüren kar yağışı ve tipinin ardından köy yollarında aşırı buzlanma yaşanıyor.

Bu nedenle herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermemek için taşıma kapsamındaki köy okullarında eğitim ve öğretime yarın ara verilmesi kararlaştırıldı. İl merkezindeki okullarda ise eğitim sürdürülecek.

Patnos Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede devam eden kar yağışı ve fırtına yüzünden yarın eğitime ara verildiği kaydedildi.

Kötü hava koşulları dolayısıyla ilçelerden Tutak, Diyadin ve Taşlıçay'da ilçe merkezlerine bağlı köy ve taşımalı eğitim yapılan okullarda yarın eğitim yapılamayacağı belirtildi.

Kentte kar yağışı ve tipi sebebiyle Eleşkirt ve Tutak ilçelerinde de eğitime yarın ara verilmişti.

TUNCELİ

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların, 5 Şubat'ta (yarın) tatil edildiği bildirildi. Öte yandan yağışların hafta sonuna kadar ara ara devam etmesi beklendiği aktarıldı.

ERZİNCAN

Erzincan genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle Çarşamba günü okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 05 Şubat 2020 Çarşamba günü okulların tatil edildiğini belirtti.

Vali Arslantaş, attığı tweette, "Yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Erzincan il genelinde 05 Şubat 2020 Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verilmiştir." dedi.

Kar tatili öğrencileri sevindirdi