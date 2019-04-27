Eğitim şehidi gözyaşlarıyla uğurlandı

Görevindeki üstün başarılarından dolayı SAT öğretmeni olma hakkını elde eden şehit Bulut için Çiğli Ana Jet Üs Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Şehidin eşi Sultan Bulut, çocukları Ahmet Bulut ve Zeynep Bulut ile annesi Rabia Bulut, taziyeleri kabul etti, duygu dolu anlar yaşandı. Törenin ardından memleketine uğurlanan şehit Bulut’un cenazesi, Konya Seydişehir’de toprağa verildi.