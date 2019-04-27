Eğitim şehidi gözyaşlarıyla uğurlandı
İzmir Urla'da SAT komando kursiyeri teğmenlere bomba tahrip eğitimi verildiği sırada yaşanan kazada bomba tahrip öğretmeni Astsubay Hüseyin Bulut şehit oldu.
Görevindeki üstün başarılarından dolayı SAT öğretmeni olma hakkını elde eden şehit Bulut için Çiğli Ana Jet Üs Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Şehidin eşi Sultan Bulut, çocukları Ahmet Bulut ve Zeynep Bulut ile annesi Rabia Bulut, taziyeleri kabul etti, duygu dolu anlar yaşandı. Törenin ardından memleketine uğurlanan şehit Bulut’un cenazesi, Konya Seydişehir’de toprağa verildi.