Eğitim Bilişim Ağı (EBA) nasıl kullanılır? Uzaktan eğitim nedir? İşte detaylar

Eğitim Bilişim Ağı ve uzaktan eğitim okulların corona virüsü nedeniyle tatil olması üzerine gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların tatil olması üzerine yaptığı açıklamada öğrencilerin ücretsiz olarak faydalanabileceği Eğitim Bilişim Ağı ve uzaktan eğitim ile ilgili bilgilendirme yaptı. Selçuk açıklamasında bu hizmetten faydalanmak isteyenlere operatörlerden 3 GB ücretsiz internet erişimi sağlanacağını da belirtti. Peki, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) nasıl kullanılır? Uzaktan eğitim nedir? Detaylar haberimizde…



EĞİTİM BİLİŞİM AĞI EBA NEDİR, NASIL KULLANILIR?

EBA'nın açılımı Eğitim Bilişim Ağı'dır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan EBA(Eğitim Bilişim Ağı) çevrimiçi bir sosyal eğitim platformudur. EBA öğretmenlere ve öğrencilere eğitimde büyük kolaylık sağlayan bir platformudur. EBA'ya öğretmenler özel hazırladıkları içerikleri istediği gibi yükleyebilirken yine başka öğretmenler tarafından paylaşılan not ve sunumlara rahatlıkla ulaşabilmektirdir.

EBA'nın içinde ses, haber, video gibi modüller vardır. Bu modüller kullanılarak istenilen işlem yapılabilmektedir.

Bu sistemle birlikte öğretmenler arasında iletişim daha kolay bir hal almıştır. EBA öğretmenlere sağladığı kolaylıkların daha fazlasını öğrencilere sağlamaktadır. EBA'ya giriş yapan bir öğrenci oldukça zengin bir içeriğe ulaşabilmektedir. EBA'ya giriş yapan öğrenci başka öğrenciler tarafından paylaşılan notlara, sunumlara, görsellere rahatlıkla ulaşabilmekte ve bu meteryallerden istdiği gibi faydalanabilmektedir.

- Farklı, zengin ve eğitici içerikler sunmak,

- Bilişim kültürünü yaygınlaştırarak eğitimde kullanılmasını sağlamak,

- İçerikle ilgili ihtiyaçlarınıza cevap vermek,

- Sosyal ağ yapısıyla bilgi alışverişinde bulunmak,

- Zengin ve gittikçe büyüyen arşiviyle derslere katkı sağlamak,

- Bilgiyi öğrenirken aynı zamanda yeniden yapılandırabilmek ve bilgiden bilgi üretmek,

- Farklı öğrenme stillerine (sözel, görsel, sayısal, sosyal, bireysel, işitsel öğrenme) sahip öğrencileri de kapsamak,

- Bütün öğretmenleri ortak bir paydada buluşturarak eğitime el birliğiyle yön vermelerini sağlamak,

- Teknolojiyi bir amaç olarak değil bir araç olarak kullanmak amacıyla tasarlanan sosyal bir eğitim platformudur.

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