Ege Ordu Komutanı'nın FETÖ'den tutuklanan emir subayı için istenen ceza belli oldu

İzmir'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında tutuklanan Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri'nin emir subayı binbaşı Fevzi Öztürk hakkında hazırlanan iddianame, 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Öztürk, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nca FETÖ/PDY'nin 'TSK yapılanmasının deşifre edilmesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Fevzi Öztürk'ün FETÖ/PDY'nin 'TSK yapılanması' içinde 'mahrem imam' olarak görev alan ve 2016 yılında ABD'ye kaçan L.Ç. ile ardışık arama yöntemiyle görüştüğü saptandı. Öztürk'ün HTS kayıtlarından, halen 'silahlı terör örgütü yöneticisi olmak' suçundan aranan L.Ç.'yi ankesörlü telefonlar ile market ve büfe gibi yerlerden ardışık arama yöntemiyle aradığı tespit edildi. Yine HTS kayıtlarından firari FETÖ şüphelisi L.Ç.'nin de Öztürk'ü, 7 sabit hattan 11 kez aradığı belirlendi. 28 Mayıs'ta gözaltına alındıktan sonra 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanan muvazzaf binbaşı Fevzi Öztürk hakkında hazırlanan iddianame, 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Öztürk, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

‘TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU OLDUĞU ANLAŞILMIŞTIR’

İddianamede, Öztürk ile firari L.Ç.'nin, kullandığı GSM hatlarının ortak baz verdiği yer alırken, Öztürk'ün terör örgütü soruşturmaları kapsamında haklarında yasal işlem yapanlarla da irtibat kurduğunun altı çizildi. 12 Mayıs 2015 tarihinde Öztürk'ün Bursa'da bulunan bir otelde FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklanan askeri personel M.E. ile bir gece birlikte kaldıktan sonra aynı otelde FETÖ kapsamında adli işlem gören birçok askeri personel olduğu belirtildi.

İddianamede, Öztürk'ün ardışık aranma sayısı, süresi, aranma şekli itibariyle tesadüfle açıklanamayacağının altı çizilirken, "Şüphelinin ankesörlü/kontörlü sabit hatlarla terör örgütünün sivil imamı ve örgütsel faaliyetleri nedeniyle işlem gören asker şahıslarla ardışık olarak aranmak suretiyle aranma sayısı, süresi ve aranma şekli itibariyle örgütsel işleyiş tarzına uygun ve tesadüfle açıklanamayacak şekilde irtibatlı bulunduğu, mahrem imamlardan olup hakkında kovuşturma devam eden, firari L.Ç. ile ardışık aranma tarihi öncesi ve sonrasında yakın noktalarda baz bölgelerinde bulunduğu, diğer irtibat kayıtları da nazara alındığında terör örgütü mensubu olduğu anlaşılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

İddianamede Öztürk'ün ifadelerine de yer verildi. Öztürk'ün, FETÖ içinde bir faaliyette bulunmadığını ve telefon görüşmelerinin de örgütsel olmadığını söylerken, etkin pişmanlıktan da yaralanmak istemediğini söylediği iddianamede yerini aldı. Kullandığı GSM hattı başka bir akrabasının üzerine kayıtlı olan Öztürk’ün, öğretmen hattı olduğu için daha uygun fiyat ödemek için hattı kullandığı söylediği de iddianamede yer aldı.