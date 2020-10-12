12 Ekim 2020 Pazartesi 07:34 | Son Güncelleme:
Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem! Muğla ve çevresinde de hissedildi
Son Dakika Haberleri.. Ege Denizi'nde saat 07.11'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Muğla ve çevresinde de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.11'de Ege açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Muğla ve çevresinde de hissedildi.
Depremin 6 kilometre derinlikte olduğu belirlenirken aynı bölgede saat 03.30'dan bu yana 4,8 4,2 3,8 ve ikisi 3,7 olmak üzere 5 ayrı deprem meydana gelmişti.