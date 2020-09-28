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28 Eylül 2020 Pazartesi 07:55 | Son Güncelleme:

Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberleri... AFAD'tan kaydedilen bilgiye göre, Ege Denizi açıklarında Gökçeadaya 109.46 kilometre mesafede 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi açıklarında Gökçeadaya 109.46 kilometre mesafede 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, sabah saat 07.12'de 37,57 kilometre derinlikte kaydedilen depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yerleri 17,20 kilometreyle Yunanistan'ın Aynoroz bölgesi ve 109,46 kilometreyle Gökçeada oldu.

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