Efsane kahraman İbrahimov'un şehit olduğu bölge işgalden kurtarıldı... Mevziye Azerbaycan bayrağı dikildi

Azerbaycan Milli Kahramanı Mübariz İbrahimov'un tek başına saldırarak şehit olduğu ve Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu mevziye Azerbaycan bayrağı dikildi.

AA'nın haberine göre, Mübariz İbrahimov'un 18 Haziran 2010'da tek başına saldırdığı ve çok sayıda Ermenistan askerini etkisiz hale getirdikten sonra şehit olduğu mevzi Azerbaycan askerlerinin kontrolüne geçti.

Azerbaycan ordusu, mevziye Azerbaycan bayrağı dikti.