Efsane Cuma ne zaman? 2020 Efsane Cuma indirimleri hangi gün başlıyor?

Efsane Cuma indirimleri alışveriş meraklıları tarafından yakından takip ediliyor. Dünya genelinde alışveriş sezonu olarak kabul edilen Efsane Cuma indirimleri ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe denk gelir. Bu yıl koronavirüs nedeniyle alışverişlerin büyük çoğunluğunun online olarak gerçekleştirilmesi nedeniyle indirimlerin farklı bir şekilde olacağı tahmin ediliyor. İşte 2020 Efsane Cuma tarihi...



EFSANE CUMA İNDİRİMLERİ 2020 NE ZAMAN?

Dünya genelinde her yıl kasım ayının sonuna denk gelen Efsane Cuma indirimleri bu yıl Türkiye’de 27 Kasım 2020 tarihinde başlayacak. Efsane Cuma ABD’de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe denir. Efsane Cuma günü 1932 yılından bu yana alışveriş sezonunun başlangıcı olarak kabul edilir. Büyük firmalar ve mağazalar bu günde büyük indirimler ve kampanyalar düzenler.

KAZA VE ŞİDDET ORANI ARTTI

Son yıllarda, mağazalarda, Muhteşem Cuma gününde, aşırı kalabalıktan dolayı kaza oranı artmıştır. Örneğin, alışverişte kullanılan arabalar müşterilere ya da çalışanlara çarpıp yaralanmalarına sebep olmaktadır. Örneğin, 2006 yılında, ABD'nin Columbus, Ohio şehrindeki asi Walmart müşterileri, kapılar açılır açılmaz içeri taşıp, çalışanların mallara çarpıp yaralanmalara sebep olmuşlardı. 2008'de ise, ABD'nin Valley Stream, New York şehrindeki sabah 5'deki açılışını bekleyen müşteriler, kapılar açılır açılmaz içeri girip hem kapıyı kırdılar, hem de 34 yaşındaki bir çalışanı ezip ölümüne sebep oldular. Müşterilerin bu çalışanın başına gelen üzücü olaydan hiç suçlu hissetmedikleri gözlemlenmiştir.

2010 yılında, Buffalo, New York'ta da Target mağazasında benzer bir olay olmuştur. Bazı müşteriler, uzun kuyruklara aradan girmeye kalkışıp başka müşterileri tehdit etmişlerdir. 2010 yılında, ABD'nin Madison, Wisconsin şehrindeki bir kadın, Toys 'R' Us mağazasında kuyruklara aradan girip itiraz edenleri vurmakla tehdit ettiği için tutuklandı. 2012'de ise, ABD'nin Tallahassee, Florida şehrinde, Walmart'ın park yerinde, iki kişi park etme meselesinden dolayı vuruldu.