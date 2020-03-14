Efe Gıda sahibi kimdir? Efe Gıda sahibi Efe Canbaz'a destek çığ gibi büyüdü...

Kadıköy’de Efe Gıda büfesi sahibi esnaf Efe Canbaz, 8 Mart Kadınlar Günü’nde ‘kadınlara su satmadığı’ iddiasıyla sosyal medyada lince uğradı. Teşhir amaçlı paylaşılan görüntülerde eylemci bir grubun görüntü almaya başlayarak büfeye girdiği görülüyor. Mizansenle su almak istediklerini söyleyen eylemci grup kendilerine su satmayı reddeden işletme sahibini tehdit ediyor.

Görüntüleri paylaşan ve Canbaz’a teşhir etmeye kalkan hesapların bölücü terör örgütü yandaşı paylaşımlar yaptığı görüldü.

EFE GIDA SAHİBİ EFE CANBAZ: CİNSİYETÇİ DEĞİL MİLLİYETÇİYİM

Canbaz sosyal medyada iddialara cevap vererek su satmadığı kişilerin terör örgütü PKK lehine propaganda yaptıklarını söyledi. Canbaz’ın bölücü terör örgütü destekçilerine karşı tavrı sosyal medyada büyük destek topladı. #SeninleyizEfeGıda etiketi Twitter’da TT oldu.

Canbaz’ın, teröristbaşının posterlerini taşıyan kişileri protesto ederek su satmamasına sosyal medyada destek mesajları geldi.