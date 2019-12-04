Edirne'de okullar tatil mi? 5 Aralık Edirne'de okullar tatil oldu mu? Edirne hava durumu

Edirne'de okullar tatil mi? sorusu öğrenciler tarafından arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, havanın soğumasıyla birlikte yerini kar yağışına bıraktı. Etkili olan kar yağışıyla birlikte Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunun trafiğe kapanmaması için karayolları ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Okula gitmekte zorluk yaşayan öğrenciler 5 Aralık Edirne'de okullar tatil oldu mu? merak ediyor. İşte yanıtı..

EDİRNE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Edirne'de okulların tatil olup olmadığı ile ilgili Valilikten henüz bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

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