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27 Mayıs 2019 Pazartesi 17:35 | Son Güncelleme: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 17:35

Edirne'de erkek cesedi bulundu

Edirne'de erkek cesedi bulundu

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Meriç Nehri kenarında erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kurdu köyü yakınlarında Meriç Nehri kenarında ceset gören vatandaşlar, durumu jandarmaya haber verdi. 

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede 30-35 yaşlarında olduğu tahmin edilen cesedi sudan çıkardı.

Yurt dışına yasa dışı yoldan geçmek isterken boğulan bir kaçağa ait olabileceği değerlendirilen ceset, incelemelerin ardından otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumuna gönderildi. 

(AA)

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