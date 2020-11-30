Edirne'de Bulgarca Kovid uyarısı

Bulgaristan’ın 1 Eylül itibarıyla karantina sürecini kaldırmasıyla her hafta sonu Edirne’ye akın eden Bulgar ziyaretçiler, kentte yoğunluk oluşturmaya devam ediyor. Bulgaristan ve Türkiye’de vaka sayılarının artmasıyla kentteki polis ve zabıta ekipleri de denetimlerini sıklaştırdı. Özellikle kentte pazar yerleri, tarihi çarşılar ve AVM’ler gibi bölgelere ağırlık veren ekipler, burada hem Bulgarca hem de Türkçe anons yaparak, vatandaşların maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istedi.

HİJYEN NOKTALARI KURULDU



Öte yandan pazar yerinin belirli bölgelerine de vatandaşlar için hijyen noktaları da oluşturularak önlemler artırıldı. Kentte, ekiplerin bir diğer ağırlık verdiği noktalar arasında, en kalabalık bölgelerden Saraçlar ve Çilingirler Caddesi yer aldı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, özellikle Bulgar vatandaşların yoğunluk gösterdiği noktalarda gün boyu dolaşarak uyarılarda bulundu. Kentte taksicilik yapan Yusuf Gusinyeli, “Umarız denetimler artarak devam eder” dedi.

EDİRNELİLER EVDE CADDELER TURİSTLERİN



Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında gerçekleştirilen denetimde yerel halkın kurallara uyduğu kent merkezinde bulunan Bulgaristanlı ve diğer turistlerin ise araçlarla gezip ardından konakladıkları otellere gittikleri görüldü.