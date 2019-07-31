Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5491
  • 6,1819
  • 254.09
  • 102082
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Edirne'de 721 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 721 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 721 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 721 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, sınırı kaçak geçmeye çalışan gruplar olduğunu tespit etti.

Enez, Havsa, Uzunköprü, Meriç ve İpsala ilçeleri ile sınır köylerinde yapılan denetimlerde Cezayir, Afganistan, Fas, Pakistan, Irak, Suriye, Filistin, Mısır, Libya, Ürdün, Tunus ve Eritre uyruklu 721 düzensiz göçmen yakalandı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ve İzlemek isteyen servet ödeyecek!
Metin Hara'ya çok zor Adriana Lima sorusu
Hadise'nin Reynmen dansına Ayla Çelik'ten eleştiri
Kıyafeti olay olan Banu'dan Reynmen'e flaş çağrı
Megastar Tarkan, Avrupa turnesinden servet kazanacak
<p>Şişli´de İran uyruklu kararı kocanın kavgası mahalleliyi ayağa kaldırdı. Kadının çığlıkları üzeri

Karı-Koca Kavgası Ortalığı Ayağa Kaldırdı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Başkan Erdoğan MİT'in yeni binasında incelemeler yaptı

Adana'da pitbullarla korunan şatoya veterinerli polis baskını