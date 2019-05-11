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Edirne'de 534 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 534 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 534 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ile Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.  Meriç, İpsala ve Uzunköprü ilçeleri ile sınır köylerinde yapılan denetimlerde Afganistan, Pakistan, Bangladeş, İran, Irak, Somali, Libya, Tunus, Mısır, Eritre, Fas, Cezayir ve Suriye uyruklu 534 düzensiz göçmen yakalandı.  Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

(AA)

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