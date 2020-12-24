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  • Edirne'de 4 bin 950 litre sahte içki ele geçirildi: 3 kişi gözaltına alındı
24 Aralık 2020 Perşembe 16:38 | Son Güncelleme:

Edirne'de 4 bin 950 litre sahte içki ele geçirildi: 3 kişi gözaltına alındı

Edirne'de 4 bin 950 litre sahte içki ele geçirildi: 3 kişi gözaltına alındı
DHA

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 ev ve eklentilerinde yapılan aramada 4 bin 950 litre sahte şarap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı çalışmada Uzunköprü ilçesinde sahte şarap üretilerek satışının yapıldığını belirledi.

DHA'da yer alan habere göre, belirlenen adresteki 2 ev ve eklentilerine düzenlenen operasyonda arama yapan jandarma ekipleri, bidonlar içinde 4 bin 950 litre sahte şarap ele geçirildi.

Sahte içkilere el konulurken, gözaltına alınan 3 kişiyle ilgili soruşturma sürüyor.

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