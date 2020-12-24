Edirne'de 4 bin 950 litre sahte içki ele geçirildi: 3 kişi gözaltına alındı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı çalışmada Uzunköprü ilçesinde sahte şarap üretilerek satışının yapıldığını belirledi.



DHA'da yer alan habere göre, belirlenen adresteki 2 ev ve eklentilerine düzenlenen operasyonda arama yapan jandarma ekipleri, bidonlar içinde 4 bin 950 litre sahte şarap ele geçirildi.

Sahte içkilere el konulurken, gözaltına alınan 3 kişiyle ilgili soruşturma sürüyor.