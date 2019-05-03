Edirne'de 309 düzensiz göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut birlikleri ile Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar tespit etti.

İpsala, Meriç, Uzunköprü ve Lalapaşa ilçeleri ile kent merkezine bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde, Afganistan, Cezayir, Pakistan, Bangladeş, Mısır, Tunus, İran, Irak, Filistin, Fas, Somali ve Suriye uyruklu 309 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

(AA)