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  3. Edirne'de 309 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 309 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 309 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 309 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut birlikleri ile Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar tespit etti. 
İpsala, Meriç, Uzunköprü ve Lalapaşa ilçeleri ile kent merkezine bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde, Afganistan, Cezayir, Pakistan, Bangladeş, Mısır, Tunus, İran, Irak, Filistin, Fas, Somali ve Suriye uyruklu 309 düzensiz göçmen yakalandı. 

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. 

(AA)

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