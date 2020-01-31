Edirne'de 28 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele ekipleri tarafından 28 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele ekipleri takip ettikleri ticari kamyonetleri Havsa ilçesinde durdurdu.
Polisten kaçan minibüs ise kovalamaca sonrası yakalandı.
Araçlarda Pakistan, Afganistan, Suriye, Eritre ve Gürcistan uyruklu 28 düzensiz göçmen yakalandı. Araçlardaki aramada şişme lastik botlar bulundu.
Sürücüler, K.Ö, H.G. ve H.Ç. gözaltına alındı.