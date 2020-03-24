EDHO bu akşam var mı? EDHO yeni bölüm ne zaman? 24 Mart Atv yayın akışı

24 Mart Atv yayın akışı izleyiciler tarafından araştırılıyor. "EDHO bu akşam var mı?" sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. EDHO'nun 161. bölümü heyecanla bekleniyor. Tüm dünyayı tehdit eden ve ülkemizde de vaka sayılarının arttığı Corona virüs salgını nedeni ile dizilerin setlere ara verileceği açıklanmıştı. EDHO hayranları dizinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırıyor.

EDHO BU AKŞAM VAR MI?

24 Mart Atv yayın akışına göre, EDHO'nun yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de yayınlanacak.

EDHO'DA NELER OLACAK?

'Teyzem, Altan'ın elinde amca!'

İlyas ve Behzat, onları iyi tanıyan düşmanları tarafından dolduruşa getirilerek tuzağa çekilmişken, Tufan'dan umulmadık bir yardım gelmiştir; fakat iki dostun ölümden kıl payı kurtulmasını sağlayan bu yardım değil Alparslan olacaktır. Kepellilerin ortaya çıkışıyla birlikte karşılarında yen br cephe daha açılan Çakırbeyliler, Altan ile olan savaş devam ederken yeni bir düşmanın onlara güç kaybettireceğinin farkındadırlar. Hızır, Altan belası son bulana kadar etrafında ona ayak bağı olacak kim varsa uzlaşılmasını ister. Bu yüzden Kepellerle Façalıların arasını bulmak için herkes tarafından sözü dinlenen Doğan Baba devreye girecektir.

Altan, Hızır'ı bir türlü alt edemeyince, yaptığı her planı bozmayı başaran, ondan hep bir adım önde olan iki ismi, Ceylan ve Alparslan'ı hedefine koyar. Bu planda en etkili olacak isim ise Tufan olacaktır. Öncelikle Ceylan'ı tuzağa düşüren Altan, Hızır'ın sevdikleri için canını feda edebileceğini bilmektedir.