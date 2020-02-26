e-Devlet kapısı nedir, ne işe yarar? e-Devlet kapısı nasıl kullanılır?

e-Devlet kapısı nedir, ne işe yarar gibi sorular vatandaşlar tarafından merak ediliyor. e-Devlet kapısı milyonlarca vatandaşın kullanımına sunulan ve kamu hizmetlerine elektronik ortamda erişim imkanı sağlayan bir internet sitesidir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık resmi işler devlet dairelerine gitmeden, hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde sanal ortamda halledilebiliyor. Vatandaşlarımız da bu sayede işinden ya da günlük hayatından hiç vakit kaybetmeden kamu hizmetlerinden kolayca yararlanabiliyor. Peki, e-Devlet kapısı nasıl kullanılır? Detaylı anlatımı haberimizde…

E-DEVLET KAPISI NEDİR?

e-Devlet Kapısı, kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişim imkanı sağlayan bir internet sitesidir. Kapı’nın amacı kamu hizmetlerini vatandaşlara, işletmelere, kamu kurumlarına bilgi ve iletişim teknolojileriyle etkin ve verimli bir şekilde sunmaktır.

E-DEVLET KAPISI NASIL KULLANILIR?

Kişisel bilgilere erişim veya güvenlik gerektiren entegre elektronik hizmetlere erişim için şifre, e-imza veya mobil imza gibi kimlik doğrulama araçlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Tek bir kimlik doğrulaması (şifre, e-imza, mobil imza vb.) ile pek çok entegre elektronik hizmetlere aynı adresten alabilirsiniz.

Ayrıca, e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak bazı elektronik hizmetler için (vergi, harç vs. gibi) ödeme yapılması gerektiğinde ödeme birimi hizmeti sayesinde bu ödeme işlemleri de güvenli bir ortamda e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilmektedir.

E-DEVLET KAPISINDAN NE TÜR HİZMETLER VERİLMEKTEDİR?

e-Devlet Kapısı üzerinden vatandaşlara verilen hizmetler genel olarak şöyle gruplandırılabilir:

Bilgilendirme hizmetleri

Entegre elektronik hizmetler

Ödeme işlemleri

Kurum ve kuruluşlara kısa yollar

Bunun yanı sıra kamu kurumları arasında bilgi ve belgelerin paylaşımı e-Devlet Kapısı tarafından sunulan hizmetler ile sağlanmaktadır.

E-DEVLET KAPISININ GETİRDİĞİ KOLAYLIKLAR NELERDİR?

e-Devlet Kapısı; elektronik ortamdan sunulan kamu hizmetlerine tek bir adres (www.turkiye.gov.tr) üzerinden erişim imkanı sunmaktadır. Bizzat kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanan kamu hizmetleri ile ilgili doğru ve güncel bilgilere ulaşma imkanı sağlamaktadır.

Kamu kurumları arasında bilgi ve belgelerin paylaşımı e-Devlet Kapısı tarafından sunulan hizmetler ile de sağlanabilmektedir. e-Devlet Kapısında tek bir kimlik doğrulaması sayesinde birçok hizmete ikinci bir kimlik doğrulamasına gerek duyulmadan erişilebilmektedir.

ELEKTRONİK HİZMETLERDEN FAYDALANMAK İÇİN ÜCRET ÖDENİYOR MU?

Elektronik hizmetler (e-hizmetler) için kamu kurumları tarafından herhangi bir vergi, resim ve harç ödenmesi öngörülmemişse, e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak e-hizmetler için ekstra bir ücret ödemeniz gerekmemektedir.

e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak bazı elektronik hizmetler için(vergi, harç vb.) ödeme yapılması gerektiğinde ödeme birimi hizmeti sayesinde bu işlem Kapı üzerinden kolayca yapılabilmektedir. e-Devlet Kapısının amacı, tek bir adres üzerinden ve şifre, elektronik imza, mobil imza gibi kimlik doğrulama sistemleri ile güvenli bir şekilde kamu hizmetlerinin vatandaşlarımıza sunulmasıdır. e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan elektronik hizmetlerde vatandaşlarımızca özel şifre, elektronik imza ve mobil elektronik imza gibi kimlik doğrulama araçları kullanıldığından, kişisel bilgiler e-Devlet Kapısı üzerinden sadece ilgili vatandaşlarımıza sunulmaktadır.

e-Devlet Kapısının en büyük faydası şifre ya da varsa e-imza ve mobil imza gibi kimlik doğrulama araçları kullanılarak elektronik hizmetlere erişim sağlanmasıdır. Bu yönüyle e-Devlet Kapısı sağlamış olduğu altyapıyla birçok başka ülke tarafından da örnek alınmaktadır.