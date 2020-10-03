Edanur Şahin'in otopsi raporu tamamlandı: Hem eski eşi hem de yeni eşi bıçaklamış

Kahramanmaraş'ta 24 yaşında öldürülen Edanur Şahin'in otopsi raporu çıktı. Eski eşinin evinde çıkan tartışma sonrası hayatını kaybeden Edanur Şahin'in vücudunda 13 bıçak darbesi saptandı. Bu darbelerden 12'sinin eşi Hüseyin Şahin'e ait olduğu belirlenirken bir bıçak darbesinin de eski eşi Fırat Gültekin'in bıçağına ait olduğu belirlendi.

DHA'da yer alan habere göre, Raporun üzerine soruşturmasını tamamlayan cumhuriyet savcısı, Edanur'un eşi Hüseyin Şahin hakkında 'eşe karşı kasten öldürme', 'öldürmeye teşebbüs' ve 'nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet, eski eşi Fırat Gültekin hakkında ise 'olası kastla kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından müebbet hapis istemiyle Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı.

Hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alınarak mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Hüseyin Şahin tutuklanırken, Fırat Gültekin adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Ayrıca Hüseyin Şahin'in eşi Edanur'a yönelik birden fazla suçtan dolayı soruşturmasının olduğu ortaya çıktı.

OLAY

30 yaşındaki Hüseyin Şahin ile evli olan 24 yaşındaki Edanur Şahin, 1,5 yaşındaki oğlunu da alarak 3 yıl önce boşandığı 2 kızının babası 30 yaşındaki Fırat Gültekin ile yaşamaya başladı.

Hüseyin Şahin, çocuğunu görmek için 7 Haziran akşamı Fırat Gültekin'in evine gitti. Kapıyı açan Edanur Şahin, buna izin vermeyince üçünün arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri Fırat Gültekin'i apartmanın önünde kanlar içinde buldu. 5'inci kattaki daireye çıkan polisler, kapıyı kırarak girdikleri evde Edanur Şahin'i ölü, eşi Hüseyin'i de yaralı buldu.