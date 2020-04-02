Eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İstanbul'da eczanelerin çalışma saatleri nasıl oldu?

Eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? sorusunun yanıtı merak ediliyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, eczacılardan gelen talep doğrultusunda çalışma saatlerinde düzenleme yapıldığını açıkladı. İstanbul'da eczanelerin çalışma saatleri nasıl oldu? şeklinde de araştırmalar hız kazandı. İşte tüm merak edilenler..

ECZANELER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?



Vali Yerlikaya twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Covid-19 pandemisi izolasyon önlemleri kapsamında, Eczacılarımızdan gelen talepler üzerine, ilimizde faaliyet göstermekte olan serbest eczanelerin çalışma saatleri pazar günleri hariç 09:00-18:00 saatleri arası olarak belirlenmiştir” ifadelerini kullandı.