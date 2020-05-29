Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8244
  • 7,5772
  • 377.727
  • 104836
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Eczane çalışma saatlerinde değişiklik!
29 Mayıs 2020 Cuma 10:49 | Son Güncelleme:

Eczane çalışma saatlerinde değişiklik!

Eczane çalışma saatlerinde değişiklik!

İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, Covid-19 pandemisi normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanacak

İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, Covid-19 pandemisi normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanacak.


HSK açıkladı! Adliyeler açılıyor...
Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu yayımlandı
Ekonomide sevindiren haber... Büyüme rakamları açıklandı
Bakan Varank'tan müjdeli haber: Bugün ilk belge verildi
Trump'tan tehdit gibi uyarı: Olanları izleyemem silahlar ateşlenir
ABD'de gösteriler devam ediyor, 7 kişi vuruldu!

ABD'de gösteriler devam ediyor, 7 kişi vuruldu!

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

ABD'deki siyahi George Floyd'un ölümü New York'ta protesto edildi

NASA'nın yıllarca sakladığı sır