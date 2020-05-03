Ebeveynlere 'Kawasaki' uyarıları

Kovid-19 salgını sonrası çocuklarda görülen ve ‘Kawasaki’ adı verilen bir sendromda artış olduğu yönündeki bulgular endişeye neden oldu. Uzmanlar ebeveynleri uyardı. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayper Somer şunları söyledi: “Bu görülen yeni sendrom, normal Kawasaki hastalığı olabilir. Kawasaki ve Kovid-19 rastlantısal belirtisi de olabilir. Bu dönemde çocuklarınız ateşlendiyse eğer ‘Evden çıkarmayayım, çocuğum mikrop kapmasın, koronavirüs olmasın’ diye, çocuklarınızı evde tutmayın, mutlaka doktora danışın.”

HIZLA TANI KONMALI



Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Merih Çetinkaya da şunları söyledi: “Mevsimsel olarak ortaya çıkabileceği bilinen Kawasaki hastalığının Kovid-19 enfeksiyonu ile birlikte görülmesi söz konusu olabilir. Yani, Kovid-19 enfeksiyonu Kawasaki hastalığının gelişimini tetiklemiş olabileceği hipotez edilebilir. Hekimlerimiz, Kawasaki hastalığı düşünülen çocuklarda hızla tanıyı koymalı.”

YÜKSEK ATEŞ VE DÖKÜNTÜ



Koronavirüs sonrası bazı ülkelerde Kawasaki hastalığı sayısında artışa rastlanması iki hastalık arasında bağlantı olabilir iddialarını gündeme getirdi. Orta boylu damarları tutan hastalık, yüksek ateş ve deri döküntülerine yol açıyor.