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  3. E-5'te feci ölüm... Metrobüs üst geçidinden atlayan kadın hayatını kaybetti

E-5'te feci ölüm... Metrobüs üst geçidinden atlayan kadın hayatını kaybetti

E-5'te feci ölüm... Metrobüs üst geçidinden atlayan kadın hayatını kaybetti

Edirnekapı Metrobüs üst geçidinden E-5 Karayolu’na atlayan kadın, yola çakılarak feci şekilde can verdi. Bu sırada seyir halindeki ticari araç talihsiz kadın yola çarparak yaklaşık 20 metre sürükledi.

Olay, saat 01.00 sularında Eyüpsultan Edirnekapı Metrobüs üst geçidi Avcılar istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üst geçide gelen 39 yaşındaki H.A., henüz bilinmeyen bir nedenle E-5 Karayolu'na atladı. Bu sırada Avcılar istikametine giden ticari araç, atlayarak yere çakılan talihsiz kadına çarparak, yaklaşık 20 metre sürükledi. Ticari taksi sürücüsü ise yara almadan kurtuldu. 

Bunun üzerine duran ticari taksi sürücüsü durumu polise bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede 39 yaşındaki talihsiz kadını yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri, iki şeridi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme polis ekipleri inceleme yaptı. 

Yapılan incelemenin ardından kadının cesedi cenaze aracıyla Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Cesedin kaldırılmasının ardından bir süre trafikteki yoğunluk normale döndü.

Ticari taksi sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

(İHA)

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