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  3. E-5'in göbeğinde lüks araçlarla silahlı konvoy! Kurşun yağdırdılar

E-5'in göbeğinde lüks araçlarla silahlı konvoy! Kurşun yağdırdılar

E-5'in göbeğinde lüks araçlarla silahlı konvoy! Kurşun yağdırdılar

İstanbul E-5 karayolu Sefaköy mevkisindeki bir düğün konvoyunda şoke eden görüntüler kaydedildi. Konvoy halinde trafiğe çıkan lüks otomobilli magandalar, kara yolunda ve alt geçitlerde tabancalarla ateş açtı.

İstanbul’da geçtiğimiz pazar günü saat 15.30 sıralarında düğün için toplanan otomobilli bir grup maganda, damat arkadaşlarıyla Sefaköy’e giderek gelini aldı. Burada bir süre bekleyen magandalardan biri, eline aldığı tabanca ile binaların arasında güpegündüz havaya defalarca ateş açtı. Ardından grup, salona gitmek üzere konvoy halinde E-5 kara yoluna bağlandı.

TRAFİĞİ KAPATTILAR!

İHA'da yer alan habere göre, gelin arabası olan cipin sürücüsü, araca bağlı olan polis sirenini açarak yolda seyrederken magandalardan biri kara yolunda meşale yakarak ortalığı dumana boğdu. Florya mevkisine gelindiği esnada ise aracını durduran sürücünün yanındaki inerek yolu trafiğe kapattı. Trafikte yapmadıklarını bırakmayan magandalar, araçlarında takılan olan abartı egzozlarla trafiğin adeta altını üstüne getirdi.

ATEŞ AÇTILAR!

Bunlarla da yetinmeyen magandalardan biri, konvoy halinde kara yolunda seyrettikleri esnada tabanca ile güpegündüz defalarca ateş açtı. Alt geçide girdikleri sırada da ateş eden magandalar, trafiği birbirine kattı. Dörtlü sinyalleri yakarak yavaş bir hızda seyreden grup, kara yolunda uzun araç kuyruklarının da oluşmasına neden oldu. Magandalar o anları kaydedip bir de sosyal medyadan paylaştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, mega kentte adeta terör estiren magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

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