E-devlet 1000 TL sosyal yardım sonucu sorgulama ekranı | Pandemi sosyal yardım başvurusu şartları neler?

Pandemi sosyal yardım başvurusu için 3. Faz dönemine ait ödemeler yapılmaya devam ediyor. Coronavirüs salgınından dolayı oluşan ekonomik açığı kapatmak ve vatandaşları rahatlatmak adına devlet tarafından 1000 TL sosyal yardım parası veriliyor. Pandemi sosyal yardım başvurusu şartları neler? sorusunun yanıtı ve e-devlet sosyal yardım sonucu sorgulama ekranı haberimizde…

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PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU ŞARTLARI

Sosyal yardım başvurusu sonrasında değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Yani aynı hane içerisinde olan 5 kişinin başvurması ile 1 kişinin başvurması aynı olmuş oluyor. Aynı aileden yalnızca bir kişiye sosyal yardım ödemesi yapılıyor.

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

-Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

-5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

-5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

-Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

-İŞKUR İşsizlik Ödeneği’nden faydalananlar,

-İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalananlar

1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Pandemi sosyal destek başvurularını e-devlet sistemi üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma

günlerinde başvurular alınıyor.

Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabilir.