E bordro hizmeti memur maaşı sorgulama ekranı 2020! E bordro memur maaş dökümü nasıl alınır?

e-bordro uygulaması devlet memurları tarafından sıklıkla kullanılan bir sistemdir. Söz konusu internette e-bordro uygulamasıyla güncel maaş bordrosu bilgisi öğrenilebiliyor. Maliye Bakanlığı’nın e-bordro uygulamasından kolaylıkla güncel veya geçmiş dönem maaş bordrosu görüntülenebiliyor. Maliye Bakanlığı’nın e-bordro uygulaması e-Devlet portalı üzerinden kamu personellerince kullanılabiliyor.

Türkiye’de dijital hizmet altyapısı kamu alanında da etkin bir şekilde kullanılmaya başlandı. Özellikle de her geçen gün hızla gelişen teknoloji sayesinde son derece pratik bir şekilde bulunulan her yerden internet ortamına erişim sağlanabiliyor olması internetin, insanlar tarafından bireysel yaşamda etkin ve yoğun biçimde kullanılmasına yol açıyor. Elektronik ortam üzerinde yer alan kamu hizmet uygulamaları da internetin sağlamakta olduğu kolaylıklardan, vatandaşın kamu işlemlerinde de yararlanabilmesine yardımcı oluyor. Bu kapsamda elektronik ortam üzerinde Maliye Bakanlığı tarafından hizmete açılan online e-bordro uygulaması kamu personellerinin maaş bordrosu bilgilerini internetten de görüntüleyebilmelerine yardımcı oluyor.

Her geçen gün hızla gelişen modern mobil teknoloji yardımı ile bulunduğu her yerden kolaylıkla internet ortamına erişim sağlayabilme şansını yakalayan kamu personelleri, Maliye Bakanlığı Muhasebat Dairesi Başkanlığı tarafından kendisinin hizmetine sunulan e-bordro uygulamasını kullanarak, güncel maaş bordrosu bilgisini internet ortamından görüntüleyebilme şansını yakalıyor. Özellikle de kamu personellerinin pek çok resmi işleminde gereklilik arz eden önemli bir resmi evrak olan maaş bordrosu, yasal olarak kendisine çalıştığı kurumu tarafından verilmesi gerekiyor. Bu sayede kamu personelleri maaş bordrosu üzerinden o ay için almış olduğu memur maaşının üzerinde yer alan tüm kesintileri, net ve brüt maaş oranı gibi diğer tüm ayrıntılı bilgileri döküm halinde görebilme şansını yakalıyor.

Kamu çalışanlarının memur maaşları için düzenlenen maaş bordroları içerisinde de aldıkları net maaş tutarı, brüt maaş tutarı, kesintiler, ikramiyeler ve sigorta prim ödemeleri gibi tüm ayrıntılar yer alıyor. Bu sayede çalışanların aldıkları maaşların ayrıntılı dökümü hakkında bilgi sahibi olabilmesi sağlanıyor. Maliye Bakanlığı’nın elektronik ortam üzerinde yer alan e-bordro uygulaması ile vatandaşlar sadece dakikalar içerisinde maaş bordrolarının ayrıntılı dökümlerini internet ortamı üzerinden öğrenebilme imkanına sahip olabiliyor. Türkiye’de kamu kurumlarında görev alarak, her ay başında memur maaşı alan kamu personellerine yasal olarak verilmesi zorunlu maaş bordrosunu sanal ortam üzerine e-bordro uygulaması ile birlikte taşıyan Maliye Bakanlığı, kamu personellerinin internet hız ve kolaylıklarında maaş bordroların ayrıntılı dökümlerini inceleyebilme şansına sahip olmasını sağlıyor

Maaş bordrosu gibi evrakın bu şekilde önemli bir rolü bulunuyor olması dolayısı ile de kamu personelleri tarafından elektronik ortam üzerinde yer alan online maaş bordrosu e-bordro ekranı son derece yoğun ve sık bir şekilde kullanılıyor. Maliye Bakanlığı’nın en yeni dijital hizmet uygulamasını elektronik ortam üzerinde e-Devlet sistemi aracılığı ile kullanabilme şansına sahip olabiliyor. Maliye Bakanlığı’nın internet üzerinde hizmete açmış olduğu e-bordro uygulaması özellikle de kamu personellerinin ayrıntılı bilgilerini tüm detayları ile birlikte öğrenebilme imkanına sahip olabilmesine yardımcı olduğundan tüm kam personelleri tarafından oldukça yoğun ve sık bir şekilde kullanılıyor. Güncel aya ait olan maaş bordrosunun görüntülenebilmekte olduğu Maliye Bakanlığı’nın e-bordro uygulaması üzerinden bir önceki aya ait veya çok daha öncesinden bir aya ait olan maaş bordrosunu kolaylıkla görüntüleyebilme fırsatını yakalıyor.

E-BORDRO NEDİR?

"Maliye Bakanlığı e-Bordro Hizmeti" devlet memurlarının kendilerine ait bordroları listeleyip bordro detaylarını görüntüleyebildikleri bir hizmettir. E-Bordro sisteminden sadece 2006/4 sayılı Başbakanlık genelgesi kapsamında maaşları Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi üzerinden ödenen, 657 sayılı kanuna tabi memurlar ile kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalışan personel yararlanabilir. 4C veya farklı şekilde sözleşmeli olarak çalışan memurlar bu sistemden yararlanamaz.

E-BORDRO SORGULAMA

Öncelikle www.turkiye.gov.tr/e-bordro-sorgulama linki üzerinden sisteme giriş yapmanız gerekir. E-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra E-Bordro sorgulama sayfası üzerinden ilk adım olarak 'Yıl Seçiniz' butonunu kullanarak görüntülemek istediğiniz yılı seçin.

İkinci adım olarak ise 'Ay Seçiniz' butonu üzerinden görüntülemek istediğiniz bordro döneminin ayını seçiniz. Son olarak da 'Sorgula' butonunu kullanarak bordronuzu sorgulayabilirsiniz.

BARKODLU BORDRO NASIL YAZDIRILIR?

PTT’den alacağınız e-devlet şifresi ile turkiye.gov.tr adresindeki e-Bordro Sorgulama sayfasına giriş yapınız.

Giriş ekranından bordro almak istediğiniz ay ve yılı seçerek maaş bordronuzu görüntüleyiniz.

Bordronuzu görüntüledikten sonra, bordro ekranının sağ üstündeki[Bordro Görüntüle (Pdf)]tuşuna basınız

Yeni açılan ekrandaki[Barkodlu Belge Oluştur]tuşuna basınız.

Yeni açılan ekrandaki bilgilendirme metnini okuyup kabul ediniz.

İndirdiğiniz barkodlu belgeyi yazdırınız.

MALİYE BAKANLIĞINDAN UYARI

Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bordrolarınıza ulaşmak için geliştirilmiş herhangi bir mobil (Android, IOS, vb) uygulaması yoktur. Bakanlığımızın e-bordro hizmeti Eylül/2015 maaş döneminden itibaren sadece e-devlet şifrenizle www.turkiye.gov.tr kurumsal web adresi üzerinden sunulmaktadır.

Bu adres dışında farklı site ve uygulamalardan kimlik bilgilerinizi girerek maaş bordronuzu almanız durumunda; kişisel bilgileriniz ve bordro bilgileriniz dahil her türlü kişisel bilginizin güvenliğini sağlamak kullanıcının kendi sorumluluğundadır.

Bu adres dışında e bordro ile ilgili işlem yapıldığında meydana gelebilecek kişisel verilerinizin çalınması ile ilgili durumlardan kanuni olarak kurumumuz sorumlu değildir." denildi.

Türkiye’de internet altyapısı, modern yüzyılın hızla gelişen teknolojisi ile elde edilen yeni nesil imkanlar çerçevesinde her geçen gün daha geniş alanlara ulaşıyor. 21.yüzyılın gelişen ve büyüyen Türkiye’sinde 2000’li yılların ortalarından bu yana internet kullanım oranları her geçen gün katlanarak artıyor. İnternet hizmetleri günlük yaşamın merkezinde kendisine yer bulurken kamu hizmetleri de dijital platform üzerinden vatandaşlara ulaştırılmaya başlandı. Böylelikle günümüzde vatandaşlar kamu işlemlerini de internet ortamı üzerinden yapabilme şansına sahip olabilirken, Maliye Bakanlığı’nın e-bordro uygulaması oldukça yoğun ilgi görüyor.

Tüm çalışan vatandaşların her ay aldıkları maaşlarına ilişkin olarak ayrıntılı maaş dökümü bilgilerinin yer aldığı bir evrak olan maaş bordrosunu artık sanal ortam üzerinden de görebilme şansına sahip olunabilmesini sağlayan Maliye Bakanlığı’nın e-bordro uygulaması son dönemlerde internet kullanımının toplumun geneline yayılması ile birlikte oldukça yoğun ve sık bir şekilde kullanılmaya başlandı. Her geçen gün hızla gelişen modern yüzyıl teknolojisi ile birlikte artık dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de de mobil akıllı cihazlar oldukça yoğun ve sık bir şekilde kullanılıyor. Türkiye’de modern yüzyıl teknolojileri olan mobil akıllı cihazların bu denli yoğun şekilde kullanılmaya başlanması, internetin insanların bulundukları her noktaya ulaşmasını sağlıyor. Bu şekilde nerede olursa olsun internet ortamına erişim sağlayabilme şansına sahip olabilen vatandaşların yaşamının her alanına ilişkin olarak sunulan her bir dijital hizmet uygulamasının sağladığı fırsatlarından kolaylıkla yararlanabilme şansına sahip olabilmesi sağlanıyor. Türkiye’de internet altyapısını en aktif şekilde kullanan kamu kurum ve kuruluşlarından birisi olan Maliye Bakanlığı’nın e-bordro uygulaması da oldukça yoğun ilgi görüyor.

Maliye Bakanlığı Muhasebat Dairesi Başkanlığı tarafından internet ortamı üzerinde hizmete açılan bir dijital kamu hizmet uygulaması olan e-bordro uygulaması, Türkiye’de yasal olarak tüm çalışanlara aldıkları maaşlarının ayrıntılı dökümünün yer aldığı maaş bordrosunun verilen evrakın artık internet ortamı üzerinden görüntülenebilmesine yardımcı oluyor. Maliye Bakanlığı Muhasebat Dairesi Başkanlığı tarafından elektronik ortam üzerinde hizmete açılan bu sanal maaş bordrosu uygulaması e-bordro ekranı internete erişim sağlanabilen her noktadan ve günün her saatinde ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Herhangi bir üyelik veya başvuru gerektirmeyen Maliye Bakanlığı’nın bu dijital hizmet ekranı Türkiye’de özel sektör alanında çalışarak Sosyal Sigortalar Kurumu mükellefi olan vatandaşlar tarafından kullanılamıyor.

Sadece kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olan vatandaşlar tarafından kullanılabilmekte olan Maliye Bakanlığı’nın e-bordro isimli uygulaması üzerinden en güncel ayın dahi memur maaşı bordrosunu görüntüleyebilme şansı bulunuyor. Maliye Bakanlığı Muhasebat Dairesi Başkanlığı tarafından hizmete açılan e-bordro isimli uygulama üzerinde tüm kamu çalışanları güncel ayın memur maaş bordrosunun dışında da geçmiş aylara ait olan memur maaş bordrosu evraklarını da görüntüleyebilme şansına sahip olabiliyor. Bu yüzden de günümüzde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olan her bir kamu personeli tarafından T.C. kimlik numarası ve görülmek istenen maaş bordrosunun ay/yıl bilgileri ile kullanılabilmekte olan e-bordro uygulaması yoğun olarak kullanılıyor.

MEMURLARA 10 PUANLIK ZAM GELİYOR

15 Ekim zammıyla 223 milyon 200 bin liraya çıkan 15’in 1’indeki bir devlet memurunun eline 15 Kasım’da 237 milyon 38 bin lira, 15 Aralık’da ise 246 milyon 282 bin lira geçecek.

İki aylık zam Genel Müdür maaşında ise 141 milyon 49 bin lira artış sağlayacak. Bu durumda son zamla 1 milyar 363 milyon 880 bin lira olan Genel Müdür maaşı, 15 Kasım’da 1 milyar 448 milyon 440 bin liraya, 15 Aralık’da da 1 milyar 504 milyon 929 bin liraya yükselecek.

Kasım ve Aralık zamlarıyla 11’in 1’indeki bir polisin maaşında 46 milyon 686 bin lira, 8’in 3’ündeki bir doktorun maaşında 48 milyon 532 bin lira, 1’in 4’ündeki bir öğretmenin eline de 44 milyon 259 bin artış olacak.

5 KEZ EK ARTIŞ YAPILDI

Memura enflasyon artı 2 puanlık refah payını içeren zam uygulamasıyla, Ocak ve Temmuz’daki genel zamların dışında maaşlarda yılbaşından bu yana 5 defa ek artışa gidildi. Maaşlara yılın ilk yarısı için yapılan yüzde 10’luk genel zammın ardından, toplam zam enflasyonun altında kalınca memura 15 Nisan’da yüzde 2.5, 15 Mayıs’da yüzde 10.1, 15 Haziran’da da yüzde 5 zam verildi.

Temmuz’da ise yüzde 5’lik ikinci yarı yıl zammı yapıldı. Ancak toplam zam yine enflasyonun altında kalınca 15 Eylül’de memurlar yüzde 3.4 ek zam aldı. Eylül ayı enflasyonunun ardından da 15 Ekim’den geçerli olmak üzere maaşların yüzde 3.4 arttırılması kararlaştırıldı. Böylece, son zamla memur maaşlarındaki toplam artış yüzde 49.7’ye yükseldi.