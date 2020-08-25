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  3. Düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı! 92 sığınmacı kurtarıldı
25 Ağustos 2020 Salı 23:18 | Son Güncelleme:

Düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı! 92 sığınmacı kurtarıldı

Düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı! 92 sığınmacı kurtarıldı
AA

Yunanistan'ın Herke Adası açıklarında sığınmacıları taşıyan botun battığı kazada, 92 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Yunan Sahil Güvenliği, Ege Denizi'ndeki Rodos Adası'nın batısında bulunan Herke Adası açıklarında sığınmacıları taşıyan botun battığı kazada 92 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

AA'nın aktardığı habere göre, batan bottakiler için başlatılan arama-kurtarma çalışmalarına beş gemi ve iki askeri helikopterin yanı sıra bir donanma gemisi ve beş sahil güvenlik botunun katıldığı aktarıldı.

BATAN BOTTA KAÇ KİŞİ OLDUĞU BİLİNMİYOR

Yetkililer, bottaki yolculardan aldıkları bir imdat çağrısı üzerine harekete geçtiklerini belirtti. Botta toplam kaç kişi olduğu ve sığınmacıların milliyetlerine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmazken, arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlerde, yaklaşık 80 düzensiz göçmeni taşıyan bir botun Yunan adası Herke açıklarında battığı kaydedildi.

Rodos Liman Müdürlüğü, dalgıç ekibi ve bir Süper Puma helikopterinin sığınmacılar için başlatılan arama ve kurtarma operasyonuna katıldığını duyurmuştu.

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