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  • Düzce'de heyecanlandıran keşif: Roma dönemine ait toprak figür bulundu
17 Aralık 2020 Perşembe 18:33 | Son Güncelleme:

Düzce'de heyecanlandıran keşif: Roma dönemine ait toprak figür bulundu

Düzce'de heyecanlandıran keşif: Roma dönemine ait toprak figür bulundu
DHA

Düzce'de, Konuralp bölgesinde yapılan kazı çalışmalarında pişmiş toprak figür bulundu. Figürün, Roma dönemine ait olduğu değerlendiriliyor.

Düzce'de, Konuralp bölgesinde yapılan kazı çalışmalarında pişmiş toprak figür bulundu.

DHA'da yer alan habere göre, Düzce Belediyesi tarafından, M.Ö. 3'üncü yüzyıla uzanan tarihiyle büyük bir öneme sahip olan Konuralp bölgesindeki antik kentte yürütülen kazı çalışmaları devam ediyor.

Kazı çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğü bölgede, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen pişmiş toprak figür bulundu.

Eski Roma yapılarında bulunan, insan, hayvan ve çiçek figürlerinin gülünç bir biçimde birleşmeleri biçimindeki abartılı süsleme tarzında olan figür, arkeologlar tarafından incelenmesinin ardından Konuralp Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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