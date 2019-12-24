Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9478
  • 6,5933
  • 284.929
  • 113216
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Düzce'de DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Düzce'de DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Düzce'de DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Düzce'de düzenlenen DEAŞ operasyonunda hakkında gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden 5'i yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde geçmişte sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü iddiasıyla 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. 

Hakkında gözaltı kararı bulunan zanlılardan 5'inin yurt dışında bulunduğunu belirleyen ekipler, firari 1 şahsı yakalama çalışmalarını sürdürüyor.

AA


'Canımı canına kattım, en değerli hediyeni verdim'
Işın Karaca'nın evliliğini ihanet mi bitirdi?
Ünlü çiftin aşkı belgelendi! İşte ilk kare
'Kimse kimsenin yuvasını yıkamaz'
Burak Özçivit'in hayranları bunu da yaptı!
<p>Düzce’de Sallar Kaynaşlı domuz avcıları grubundan arkadaşlarıyla birlikte tarım arazilerine zarar

Domuz Avında Dehşeti Yaşayan Avcı O Korku Dolu Anları Anlattı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

LGS Aralık ayı sayısal bölüm örnek soruları yayınlandı!

Avrupa'nın en çok maaş ödeyen 20 kulübü!