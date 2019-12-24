Düzce'de DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
Düzce'de düzenlenen DEAŞ operasyonunda hakkında gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden 5'i yakalandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde geçmişte sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü iddiasıyla 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Hakkında gözaltı kararı bulunan zanlılardan 5'inin yurt dışında bulunduğunu belirleyen ekipler, firari 1 şahsı yakalama çalışmalarını sürdürüyor.
AA