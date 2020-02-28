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  3. Düzce merkezli 5 ilde terör operasyonu: 11 gözaltı

Düzce merkezli 5 ilde terör operasyonu: 11 gözaltı

Düzce merkezli 5 ilde terör operasyonu: 11 gözaltı

Düzce merkezli 5 ilde gerçekleştirilen PKK/KCK soruşturması kapsamında terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli yakalandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Düzce, Antalya, Ağrı, Mardin ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi. 

PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 5'i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. M.A, K.U, Z.B, Y.B, Y.Y. ve Z.L, adliyeye sevk edildi.

AA


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