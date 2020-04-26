Düşüşe geçtik, Mayıs kritik

HİLAL YILDIRIM

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, salgının iniş önemine geçtiğini açıkladı. Özlü, katıldığı bir programda salgının 11 Nisan’da 5 bin yeni vaka sayısına ulaştığına o günden sonra ise rakamların inişe geçtiğini belirterek şöyle konuştu: “Tabi tek günlük veriyle değerlendirme yapmak yanıltıcı olabilir. 11 Nisan’da vaka sayısı 5 bini aştı. Bu tarihten sonra iniş başladı. Bu sevindirici… Çünkü Avrupa’da bu trendi yakalamaları 12 haftayı buluyor, biz 5 haftada yakaladık. Daha az hasarla, daha az kayıpla, kontrollü bir şekilde salgını yönetiyoruz. Umarız bir gevşeme olmaz. Tedbirlerde çok dikkatli olmalıyız, çünkü bu eğri her an yukarı doğru kıvrılabilir.”

HENÜZ ZİRVE YAPMADI



Bilim Kurulu Üyesi ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik de 11 Nisan’ın ardından vaka sayılarında yaşanan düşüşleri alınan önlemlere borçlu olduğumuzu belirterek şöyle konuştu: “Vaka sayılarının düşüşe geçtiğini artık umut verici günlerde olduğumuzu söyleyebiliriz. En büyük etken sokağa çıkma yasağının getirilmesi. Ama henüz salgında pik yapmadık. Bunun için 1-2 haftaya daha ihtiyacımız var. Rakamlar önümüzdeki iki hafta daha bu şekilde seyrederse pik yapmış olacağız.”

KISITLAMAYLA DÜŞTÜ



“Haziran geldiğinde ise birden değil ama aşama aşama normal hayata dönmeye başlayabiliriz. Enfeksiyon zincirini kırabilmemiz için yapılacak en büyük şey, izolasyon. Bunu engellemenin en iyi yolu sokak kısıtlaması. Bugün görülen rakamları kısıtlamaların geri dönüşlerine bağlıyorum. Türkiye dünyada 7’nci sırada. Ancak Türkiye’nin vaka ve ölüm sayısı açısından bu ilk 7 ülke arasında en iyi olduğunu görüyoruz. Böyle giderse haftada bir iki katına çıkması normal gözüküyor. Ama bizim vaka sayımız bu hafta daha da düştü.”

BAYRAMA DİKKAT



Çelik, Ramazan Bayramı’nda da çok dikkatli olunması konusunda da uyarıda bulunarak şunları kaydetti: “Şimdi ne yapıyorsak o zamanda aynısını yapmak gerekiyor. Bayramda çok dikkatli ve temkinli davranmak gerekiyor. Sosyal mesafe kuralına uymak şart. Şu aşamada bayramda bu virüs biter mi? Zor bir tarih, 23 Mayıs gibi denk gelecek.”



KRİTİK HAFTAYA GİRİYORUZ SAKIN GEVŞEMEYELİM



Prof. Dr. Levent Yamanel: ‘Vaka 11 Nisan’dan itibaren 5 binlerden 3 binlere düştü. Bu da alınan önlemlerin sonucu. ‘Pik yaptı’ dememiz için bir haftaya daha ihtiyacımız var. Pikten sonra ara ara dalgalanmalar yaşanabilir. Bir kere daha 5 bin gibi rakamlara ulaşmadığımız sürece korkulacak bir durum yok. Normale dönmemiz için çok kritik haftalardayız. Sakın gevşemeyelim.”



TABURCU SAYISI VAKALARI GEÇTİ



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verileri şöyle açıkladı: “ 24 saatte 3.845 hasta taburcu edildi, 2.861 tanı kondu. Taburcu sayısı yeni hastaların sayısından 984 fazla. Testlerin pozitif çıkma oranı azalıyor.”

