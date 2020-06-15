Duruşmalar ne zaman başlayacak? Adliyeler açıldı mı?

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, duruşmaların başlama tarihleri hakkında açıklama yaptı. Anadolu Ajansı Editör Masası’na konuk olan Adalet Bakanı Gül, gündeme dair soruları yanıtladı. Mahkemelerde davası olan vatandaşlar, Duruşmalar ne zaman başlayacak? sorusunu merak edip araştırıyor. Küresel salgın boyutuna ulaşan yeni tip koronavirüs salgını sonrası duruşmalar geçici olarak durdurulmuştu. Detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

DURUŞMALAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ajansı Editör Masası’na konuk olan Adalet Bakanı Gül, , Kovid-19 nedeniyle durdurulan yargısal sürelerin ve duruşmaların yarından itibaren (16 Haziran) başlayacağını açıkladı.

Bakan Gül'ün konuşmasında detaylar şu şekilde;

-"Avukatlık mesleği ve savunmanın güçlenmesi için diyalogları, iş birliğini artıracağız."

-“(TBMM'de kabul edilen infaz düzenlemesi) Bu düzenleme af değil, infaz süresine ilişkin düzenlemedir." (İnfaz düzenlemesi) Otomatik iyi hallilik kalkacak, buna bir heyet karar verecek."

-“Savunma ne kadar güçlü olursa yargının itibarı o kadar artar. Tüm çalışmalarda savunmayı güçlendiren bir yapı bizim arzumuzdur."