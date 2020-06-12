Dürümlü canisi imha edildi! 36 yetimin ahı yerde kalmadı

Elazığ’ın Arıcak ilçesi kırsalında Görese bölgesinde PKK’lı teröristlerle sağlanan sıcak temasta 2 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirdi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden örgütünün sözde sorumlularından Firaz Amed kod adlı İzzet Yiğit’in İçişleri Bakanlığı tarafından turuncu kategoride 1 milyon lira ödülle arandığı ortaya çıktı. Öldürülen ikinci terörist “Devrim Devran” kod adlı Salih Ekinci’nin de terör örgütünün sözde Amed eyaleti “Ape Musa” alanı sorumlusu olduğu belirtildi.

İÇİŞLERİ BAKANI AÇIKLADI



Teröristlerin birçok kanlı olayın faili olduğunu belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 12 Mayıs 2016’da Diyarbakır Dürümlü Mezrası’nda 16 vatandaşımızı kaybettiğimiz, 36 evladın yetim kaldığı saldırının ve 18 Ağustos 2016’da Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü saldırısının faili turuncu kategorideki terörist İzzet Yiğit, kahramanlarımız tarafından etkisiz. Şehitlerimiz, rahat uyusunlar” açıklamasını yaptı. Elazığ’daki saldırıda 3 polis şehit olmuştu.

Saldırıda 16 yakınını kaybeden Hacı Yaman, teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından Başkan Erdoğan’a teşekkür etti.

‘ACIMIZ BİR NEBZE OLSUN DİNDİ’



PKK’lı terörist İzzet Yiğit’in etkisiz hale getirilmesi ailelerin acısını bir nebze olsun dindirdi. Dürümlü saldırısında babasını, ağabeyini, amcasını ve yakınlarını kaybeden Mehmet Yaman, “Bir nebze olsun içimiz rahatladı. İnşallah terörün kökü kazınır” dedi. Saldırıda iki kardeşini, amcasını ve akrabalarını kaybeden Hacı Çelebi Yaman da “Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Kanımız yerde kalmadı. Ne kadar buruk da olsak ikinci bayramı yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.