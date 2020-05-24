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24 Mayıs 2020 Pazar 10:04 | Son Güncelleme:

Dünyanın merkezinde tarihi sessizlik

Dünyanın merkezinde tarihi sessizlik

Çorum, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında Ramazan Bayramı'nın ilk günü sessizliğe büründü.

Korona virüsü tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından dünyanın merkezi olarak adlandırılan ve dünyanın en büyük medeniyetlerinden Hititler’e başkentlik yapan Çorum’da Ramazan Bayramı’nın ilk gününde cadde ve sokaklar boş kaldı. Görevli araçlar hariç trafikte hiçbir araç bulunmazken, park ve bahçeler de sessizliğe büründü. Geçtiğimiz yıllarda hem arefe hem de bayram günleri adeta insan selinin olduğu ana caddeler kuşlara kaldı. Emniyet güçleri kısıtlamayı denetlemek üzere mesai yaparken, yapılan yol kontrol uygulamaları ve devriyelerle ihlallerin önüne geçiliyor.


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